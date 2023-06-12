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Avrupa aşkına

TFF Başkanı Büyükekşi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye’nin büyük organizasyonları başarıyla ve güvenle yaptığını belirterek teşekkürlerini iletti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Avrupa aşkına

TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali organizasyonuna büyük başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi. Büyükekşi, "Ev sahipliğimiz özellikle Euro 2028 ve 2032 adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanımızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino Türkiye'nin büyük organizasyonları başarıyla ve güvenle yaptığını ifade ederek teşekkürlerini iletti" dedi.

Yenikapı'daki Şampiyonlar Festivali'ne de City ve Interlilerin yanı sıra vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükekşi, "Dünyanın her yerinden misafirimiz vardı ve ekonomiye 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu. Ayrıca son üç finalin araştırmaları taraftarların % 47'sinin gittikleri ülkelerde finalin olduğu şehir dışında başka şehirlere de giderek % 23 ekonomiye ek katkı sağladıklarını gösteriyor" diye konuştu.

İKİSİNİ DE TEBRİK ETTİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dev finalin iki Türk futbolcunun karşılaşması olması bakımından da bir gurur vesilesi olduğunu belirtti. Başkan Büyükekşi, "Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın takımının kaptanı olarak çıkması ayrıca Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun maçta yer alması mutluluk vericiydi. Gururumuz iki sporcumuzu da kupa töreninde sarılarak tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

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