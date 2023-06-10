Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul'da dev final! İşte Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Manchester City'nin 11'leri

İstanbul'da dev final! İşte Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Manchester City'nin 11'leri

Şampiyonlar Ligi kupası bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahibini buluyor. İstanbul'da 2. kez düzenlenecek olan dev finalde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi İnter saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar Euro. İtalya Serie A'yı 3. tamamlayarak yeni sezon için Şampiyonlar Ligi kotası alan İnter'in değeri ise 534,45 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
İstanbul'da dev final! İşte Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Manchester City'nin 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi İnter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dev final, TV8 ve EXXEN'den yayınlanacak.

İKİ YILDIZDAN 1'ER GOL, 2 ASİST

Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile İnter'de forma giyen Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak. Bu sezon 32 yaşındaki Gündoğan 12, 29 yaşındaki Çalhanoğlu ise 11 Devler Ligi mücadelesinde ter döktü. Her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.

EN DEĞERLİ FUTBOLCU HAALAND

Manchester City ile İnter'in tahmini piyasa değeri 1 milyar 584 milyon euro'yu buluyor. Transfermarkt'a göre; City'nin değeri 1,05 milyar euro. Serie A 3.'sü İnter ise 534,45 milyon euro. Bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atan Norveçli santrfor Haaland, 170 milyon euro'yla City'nin en değerli oyuncusu. İnter'in en değerli ismi, 80 milyon euro'yla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Arjantinli yıldız Martinez oldu.

YİNE İTALYAN-İNGİLİZ FİNALİ

Şampiyonlar Ligi finaline tarihte 2. kez ev sahipliği yapacak İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005'teki finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı tarihi finali 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran İngiliz devi, rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

FİNAL KAPALI GİŞE

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Stadın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. İnter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko

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