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Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için çok önemli!

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Inter'le İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için İstanbul'a geldiklerini ve sezonu bu kupayla kapamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:33
Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için çok önemli!
Manchester City menajeri Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Inter ile karşılaşacakları İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolcular Kevin De Bruyne ve Ruben Dias ile basın toplantısı düzenledi.

Manchester City taraftarını mutlu etmeleri gerektiğini belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak, bu inanılmaz kupayı kazanarak sezonu kapamak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Geçmişe bakarak ya da bu sezona bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Şu anda İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmak ve farkı göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

İtalyan takımlarına karşı savunma yapmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, "7 ve 10 numaralı oyuncuları top tutmakta oldukça başarılılar. Hücuma da çok yardım eden futbolcular. Biz de mümkün olduğunca iyi bir savunma yapmaya çalışacağız." dedi.

Guardiola, iki yıl önce kaybedilen Chelsea finalinden nasıl bir ders çıkardıklarını sorusuna, "Çok farklı bir maç, farklı bir final. Kafamızdakileri pratiğe dökebilmek bizim için önemli olan. Oyuncularıma 'bir planınız olsun, çok iyi iletişim kurun' diyorum. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

İki forvetli bir takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Guardiola, "Tabiki iki forvet oyuncusuyla oynadığınızda ya da 5-4-1 düzeninde oynadığınızda farklı senaryolar söz konusu. Farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Martinez, Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncu, çok iyi bir bitirici. Bastoni ile yaptıkları çok harika. Hücum oyuncularıyla kurdukları bağlantıları, pas alışverişi çok etkileyici. Bu bağlantıları yıkacak şekilde bir savunma yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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