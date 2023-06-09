Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Inter maçı canlı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Inter maçı canlı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu dev finale ev sahipliği yapacak, Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik finalde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Inter maçı canlı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 09:31
Manchester City - Inter maçı canlı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Inter, final maçında karşı karşıya gelecek. Kulüp bazında Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde iki dev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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