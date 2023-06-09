Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi De Bruyne: Kupayı kazanmak içi önümüze yeni bir şans çıktı!

De Bruyne: Kupayı kazanmak içi önümüze yeni bir şans çıktı!

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu. İki yıl önce kaybettikleri finalde yeterince iyi olmadıklarını söyleyen De Bruyne, "Önümüze yeni bir şans çıktı turnuvayı kazanmak için. Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:43 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:46
De Bruyne: Kupayı kazanmak içi önümüze yeni bir şans çıktı!

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, iki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybettiklerini belirterek, "Chelsea karşısında yeterince iyi değildik ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önümüze yeni bir şans çıktı turnuvayı kazanmak için. Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli." dedi.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de kazandıkları kupaların kendilerine güven verdiğini, hem savunmada hem hücumda iyi olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Haaland ile aranızdaki kimyadan bahsedebilir misin" sorusuna, "Hayır. Eşimle çok mutluyum." diyerek esprili bir yanıt veren Belçikalı futbolcu, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Yarın eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur." dedi.

Inter'in zaman zaman 5'li savunmaya dönebildiğinin hatırlatılması üzerine De Bruyne, "Maçın bir noktasında açık vereceklerdir. Bundan yararlanmamız gerekiyor." dedi.

DİĞER
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'un aşkları doludizgin devam ediyor! Ünlü çiftten romantik paylaşım!
Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!
F.Bahçe'nin gözdesiydi! Resmen imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter Manchester City maçına hazır
Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli!
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Manchester City maçına hazır Inter Manchester City maçına hazır 21:11
Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! Kevin de Bruyne: Önümüze yeni bir şans çıktı! 20:43
Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için önemli! 20:33
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 20:02
Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! Beşiktaş ve G.Saray sosyal medyada kapıştı! 19:19
Orkun Kökçü Portekiz yolunda! Orkun Kökçü Portekiz yolunda! 19:03
Daha Eski
Zaniolo için şok iddia! G.Saray... Zaniolo için şok iddia! G.Saray... 18:44
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! 18:30
Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir 18:29
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI 18:24
Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! 18:18
Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! 17:48