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Manchester City taraftarları İstanbul'a geldi

10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline sayılı günler kaldı. Manchester City taraftarları da İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 21:14
Manchester City taraftarları İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala futbolseverler de İstanbul'a akın etmeye başladı. İstanbul Havalimanı'na gelen bir grup İngiliz taraftar, dev finalle ilgili duygularını paylaştı. Manchester Cityli taraftar, "İlk kendi kendi takımımı Şampiyonlar Ligi Finali'nde izleyeceğim. Bu maçı izlemek için Brezilya'dan geldim ve bu yüzden çok heyecanlıyım. Harika ve zorlu bir maç olacak ama bence Manchester City şampiyon olacak ve Manchester City tarih yazdığında burada olmak istiyorum" dedi.

Diğer bir İngiliz taraftar ise, "Çok heyecanlıyım. Gerçekten maçı dört gözle bekliyorum. İstanbul harika bir şehir. Umarım sonuç Manchester City'nin lehine olur. Perşembe ve Cuma günleri en iyi şekilde değerlendireceğim, İstanbul'un neler sunabileceğini göreceğim ve ardından Cumartesi günü umarım City için iyi bir sonuç olur" ifadelerini kullandı. Cityli başka bir taraftar grubu da, "Manchester City'ye desteğimizi göstermek için buradayız. Haydi Manchester City. İstanbul biz buradayız. Dürüst olmak gerekirse, harika olacak. Haydi Manchester City" ifadelerini kullanarak, Manchester City takım kaptanı İlkay Gündoğan'a başarılar dilediler" dediler.

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