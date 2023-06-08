Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Inter Şampyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Inter Şampyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak harika finalde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Inter Şampyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:40
Manchester City - Inter Şampyonlar Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Inter, final maçında karşı karşıya gelecek. Kulüp bazında Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde iki dev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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