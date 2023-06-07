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Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final maçıyla devam ediyor. İngiltere devi Manchester City ile İtalya devi Inter İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 14:40
Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Inter, final maçında karşı karşıya gelecek. Kulüp bazında Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde iki dev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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