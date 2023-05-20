Türk damgası

Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile İnter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
TARİHE GEÇECEKLER
Finalde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu rakip oldu. Hakan Çalhanoğlu, finalde forma giyerse, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen altıncı Türk futbolcu olacak. İnter galip gelirse Hakan, Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran ilk Türk futbolcu olacak.
KAZANAN YOK
Devler Ligi finali heyecanı yaşayan ve hiç kazanamayan Türk oyuncular:
1- YILDIRAY BAŞTÜRK: 2002'de Leverkusen formasıyla Real Madrid'e karşı oynadı. Leverkusen 2-1 kaybetti.
2- HAMIT ALTINTOP: Bayern Münih ile 2010 Şampiyonlar Ligi finalinde İnter ile karşılaştı. Snejder'li İnter 2-0 aldı.
3/4- NURİ ŞAHİN VE İLKAY GÜNDOĞAN: Dortmund forması giyen iki futbolcu, 2013 finalinde Bayern'e 2-1 kaybetti. Tek golü penaltıdan İlkay atmıştı.
5- ARDA TURAN: 2014'te A. Madrid, Real Madrid'e 4-1 yenilirken, Arda Turan sakatlık nedeniyle sahada olamadı.