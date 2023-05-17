Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik!

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı yenerek finale yükselen Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:58
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, telefon görüşmede, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu da desteği için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti ve İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

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