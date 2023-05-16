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MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | City - Real maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30
MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | City - Real maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Real Madrid maçını canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid , yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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