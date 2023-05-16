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INTER MILAN MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Milan ile kozlarını paylaşacak. Inter, ilk maçta sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. İki takım da finale adını yazdırmak için sahada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:31
INTER MILAN MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter - Milan maçını canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Milan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 16 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

INTER MILAN MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Pobega; Diaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud

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