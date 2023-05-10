Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan dev maçta ev sahibi Real Madrid, 36. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle öne geçti.
İlk yarısı Madrid ekibinin üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin de Bruyne ile skora dengeyi getirdi.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Öte yandan İngiliz ekibinin golünü atan ve maçın adamı seçilen Kevin de Bruyne Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'e deplasmanda iki farklı eleme maçında gol atan ilk oyuncu oldu.
Belçikalı orta saha oyuncusu daha önce Şampiyonlar Ligi 2019-20 Sezonu Son 16 ilk etabında takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta ağları havalandırmıştı.
Eşleşmenin rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.