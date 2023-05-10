Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in golünü Vinicius Junior, Manchester City'nin golünü ise Kevin de Bruyne kaydetti. De Bruyne, attığı bu gol ile tarihe geçmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:57
Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Öte yandan İngiliz ekibinin golünü atan ve maçın adamı seçilen Kevin de Bruyne Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'e deplasmanda iki farklı eleme maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Kevin de Bruyne Real Madrid'i yıktı, tarihe geçti!

Belçikalı orta saha oyuncusu daha önce Şampiyonlar Ligi 2019-20 Sezonu Son 16 ilk etabında takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta ağları havalandırmıştı.

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