Geri sayım

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçildi. Dev finalin biletleri dün resmen satışa sunuldu. Sadece UEFA'nın resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

EN UCUZ BİLET 70 EURO

Talep toplama dönemi 28 Nisan'da tamamlanacak.Kura çekiminin ardından başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara e-mail yoluyla bildirim gelecek. Futbolseverler, en fazla 2 adet bilet satın alabilecek. Bilet fiyatları 1. kategori 690 euro, 2. kategori 490 euro, 3. kategori 180 euro, 4. kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve bir refakatçi bileti de içerecek.