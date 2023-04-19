Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı

İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya, İngiliz medyasından alçakça bir iddia ortaya atıldı.
İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya, İngiliz medyasından alçakça bir iddia ortaya atıldı.
Independent'ta yer alan haberde UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı iddia edildi. Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da öne sürüldü.
UEFA'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı Türkiye'de çıkabilecek karışıklıklardan endişe ettiğini ifade ederek, "Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer böyle bir şey olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son üç sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda" ifadeleri kullandı.
TÜRKİYE'DEN ALINAN FİNALLER PORTEKİZ'E RUSYA'DAKİ DE FRANSA'YA VERİLMİŞTİ
UEFA, geçtiğimiz 3 yıl Şampiyonlar Ligi final maçlarının şehirlerini sonradan değiştirdi. 2020'de İstanbul'da yapılması gereken Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a alındı.
2022'de Rusya'da St.Petersburg'da oynanması gereken Liverpool-Real Madrid finali de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'e alındı.
"ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Konu ile ilgili Takvim'e konuşan TFF yetkilisi şu ifadeleri kullandı;
"UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınması söz konusu değil. 2020 ve 2021 yıllarında finalin İstanbul'dan alınmasının ardından UEFA, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olması nedeniyle bir jest olarak 2023 finalini İstanbul'a vermişti. Bu nedenle finalin İstanbul'dan alınması gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'dan tarafımıza ulaşmış resmi bir yazı da yok. Zaten daha önceki iki finalin İstanbul'dan alınması konusunda onayımız alınmıştı. Finale bu kadar kısa bir süre kala böyle bir talebin bir kez daha geleceğini düşünmüyorum.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda dev final, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Final, eğer bir değişiklik olmazsa İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.