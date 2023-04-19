Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı

"UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınması söz konusu değil. 2020 ve 2021 yıllarında finalin İstanbul'dan alınmasının ardından UEFA, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olması nedeniyle bir jest olarak 2023 finalini İstanbul'a vermişti. Bu nedenle finalin İstanbul'dan alınması gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'dan tarafımıza ulaşmış resmi bir yazı da yok. Zaten daha önceki iki finalin İstanbul'dan alınması konusunda onayımız alınmıştı. Finale bu kadar kısa bir süre kala böyle bir talebin bir kez daha geleceğini düşünmüyorum.