Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Manchester City | Inter - Benfica | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

Bayern Münih - Manchester City | Inter - Benfica | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor, takımlar rövanş karşılaşmalarında sahaya çıkıyor. Bayern Münih - Manchester City ve Inter - Benfica maçlarının takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 21:55
Bayern Münih - Manchester City | Inter - Benfica | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Bayern Münih, ilk maçta 3-0 yenildiği Manchester City'i evinde konuk ediyor.

Inter ise ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Benfica'yı ağırlıyor.

Bu heyecanlı karşılaşmaların takibini haberimizden yapabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Choupo-Moting

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Manchester City maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

INTER BENFICA MAÇI 11'LERİ

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Rafa, Joao Mario, Aursnes, Ramos

INTER - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Benfica maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.

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