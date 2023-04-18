Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea ile Real Madrid ve Napoli ile Milan kozlarını paylaşıyor.
Bu maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Fofana, Chalobah, Cucurella, Kovacic, Gallagher, Kante, Enzo Fernández, Havertz
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Fede Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chelsea - Real Madrid maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
NAPOLI - MILAN MAÇI 11'LERİ
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen
Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Brahim, Leao, Giroud
NAPOLI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Napoli - Milan maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.