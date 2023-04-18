Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Chelsea, Real Madrid'i konuk ediyor. Napoli ise Milan ile sahasında kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:00
Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan | (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea ile Real Madrid ve Napoli ile Milan kozlarını paylaşıyor.

Bu maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Fofana, Chalobah, Cucurella, Kovacic, Gallagher, Kante, Enzo Fernández, Havertz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Fede Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

NAPOLI - MILAN MAÇI 11'LERİ

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Brahim, Leao, Giroud

NAPOLI - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Milan maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... Nam-ı diğer Karabiberim İlknur Soydaş’ı görenler şokta! "Adeta zaman onun için durmuş"
48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”
F.Bahçe aradığı ismi Chelsea'da buldu!
Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli - Milan maçı saat kaçta?
Napoli-Milan maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! 23:01
Mertens'ten Icardi sözleri! "Büyük keyif" Mertens'ten Icardi sözleri! "Büyük keyif" 22:57
Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimiz bizden çekiniyor! Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimiz bizden çekiniyor! 22:55
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:38
G.Saray Alanya'da kazandı! G.Saray Alanya'da kazandı! 22:33
Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi 22:10
Daha Eski
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! Seride öne geçti F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! Seride öne geçti 21:51
Toroğlu: G.Saray şampiyonluğa gidecekse... Toroğlu: G.Saray şampiyonluğa gidecekse... 21:41
Kartal Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı! Kartal Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı! 21:39
Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale 20:51
Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan CANLI Chelsea - Real Madrid | Napoli - Milan CANLI 20:39
PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... 20:34