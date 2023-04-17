Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Milan maçı canlı şifresiz izle | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Milan maçı canlı şifresiz izle | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:50
Napoli - Milan maçı canlı şifresiz izle | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Milan, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Milan maçı 18 Nisan Salı günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NAPOLI - MILAN MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş dev derbi sonrası 2 yıldızın biletini kesti! O isimlere bomba sözler...
3 ay önce boşanmışlardı! Okan Karacan’dan “Can güvenliğim yok” diyen eski eşine videolu yanıt! “Babanı mezardan kaldıracağım...”
Kartal'a şok haber! Menajeriyle...
G.Saray'a Liverpool'dan transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benfica - Inter maçı saat kaçta?
Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta?
Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura sorgulama ekranı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Tespih namazı nedir, nasıl kılınır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a şok haber! Menajeriyle... Kartal'a şok haber! Menajeriyle... 13:19
Benfica - Inter maçı saat kaçta? Benfica - Inter maçı saat kaçta? 12:43
Napoli - Milan maçı saat kaçta? Napoli - Milan maçı saat kaçta? 12:27
Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? 12:11
Yaptığı paylaşım transfer mesajı mı? Yaptığı paylaşım transfer mesajı mı? 11:58
G.Saray'a Liverpool'dan transfer! G.Saray'a Liverpool'dan transfer! 11:51
Daha Eski
G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... 11:32
Boey'den taraftarı mest eden tavır! Boey'den taraftarı mest eden tavır! 11:31
Erden Timur'dan F.Bahçe'ye yanıt! Erden Timur'dan F.Bahçe'ye yanıt! 11:14
Miami Heat seride 1-0 öne geçti! Miami Heat seride 1-0 öne geçti! 10:48
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig 10:14
Fırtına'nın yeni hocası belli oldu Fırtına'nın yeni hocası belli oldu 10:11