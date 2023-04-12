Milan - Napoli | Real Madrid - Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.
Milan evinde Napoli'yi ağırlarken, Real Madrid ise Chelsea'yi konuk ediyor.
Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Mücadelenin 11'leri:
Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Leao, Giroud
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elif Elmas, Lozano, Kvaratskhelia
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Mücadelenin 11'leri:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema
Chelsea: Kepa, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, James, Enzo Fernandez, Kante, Kovacic, Chilwell, Felix, Sterling