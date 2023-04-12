Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan - Napoli | Real Madrid - Chelsea | CANLI

Milan - Napoli | Real Madrid - Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk karşılaşmalarında Milan evinde Napoli'yi, Real Madrid ise Chelsea'yi konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 23:10
Milan - Napoli | Real Madrid - Chelsea | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milan evinde Napoli'yi ağırlarken, Real Madrid ise Chelsea'yi konuk ediyor.

Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Mücadelenin 11'leri:

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Leao, Giroud

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elif Elmas, Lozano, Kvaratskhelia

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Mücadelenin 11'leri:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema

Chelsea: Kepa, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, James, Enzo Fernandez, Kante, Kovacic, Chilwell, Felix, Sterling

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