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Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dev maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:30
Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakaları başlıyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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