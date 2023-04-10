Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakaları başlıyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.