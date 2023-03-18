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İtalyan işi kura

İstanbul’daki final yolunun netleştiği çeyrek final kuraları İtalyanları heyecanlandırdı. İnter eğer Benfica’yı saf dışı bırakırsa 10 Haziran tarihinde bir Çizme temsilcisi finalde kupa için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
İtalyan işi kura

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kurada dev eşleşmeler dikkat çekti. Turnuvanın gediklisi Real Madrid, Chelsea'nin rakibi oldu. Sezonun sürpriz ekibi Benfica, İnter'le eşleşti. En dikkat çeken eşleşme ise erken final olarak değerlendirilen Manchester City-Bayern Münih oldu. Milan ve Napoli birbirine rakip oldu. Finalde mücadele edecek bir ekibin İtalya'dan olma ihtimalı ise dikkat çekti. İnter, Benfica'yı Milan-Napoli eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Böylece İstanbul'daki finalde Çizme'den bir ekip olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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