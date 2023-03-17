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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final kura çekimi - canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlamasının ardından Şampiyonlar ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:33 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:34
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final kura çekimi - canlı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali'ne kısa süre kaldı. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kura çekimleri gerçekleştirilecek. Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli ve Real Madrid çeyrek finalde yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi kura çekiminde çeyrek final, yarı final eşleşmeleri duyurulacak. Bugün saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmeler belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDE HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

İTALYA: Inter, Milan, Napoli

İNGİLTERE: Manchester City, Chelsea

ALMANYA: Bayern Münih

İSPANYA: Real Madrid

PORTEKİZ: Benfica

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