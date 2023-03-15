Real Madrid Liverpool | Napoli Eintracht Frankfurt | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Son 16 turu rövanş karşılaşmalarında Real Madrid Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 5-2 maçı kazanan eflatun beyazlılar evinde son 8'e kalmak için Liverpool'u konuk edecek. Liverpool ise deplasmanda sürpriz yapabilmek için sahaya çıkacak.

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Milner, Jota, Gakpo, Salah, Nunez

İtalya Ligi'nde liderliğini sürdüren Napoli, Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. İlk maçı Frankfurt'a karşı 2-0 kazanan İtalyan temsilcisi adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkacak. Frankfurt ise zorlu deplasmanda sürpriz arayacak.

NAPOLI FRANKFURT MAÇI 11'LER

Napoli: Meret, Min Jae, Rrahmani, Di Lorenzo, Rui, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

E. Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Tuta, Lenz, Buta, Rode, Knauff, Kamada, Sow, Götze, Borre