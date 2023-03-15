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REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Liverpool dev maçta karşı karşıya gelecek. Son 16 turu heyecanı futbolseverler tarafından keyifle takip ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, saat araştırılıyor. Maçın muhtemel 11'leri ve hakemi de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:30
REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Barnebau Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Liverpool maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita; Salah, Jota, Nunez; Gakpo

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