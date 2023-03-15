Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Eintracht Frankfurt maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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Napoli - Eintracht Frankfurt MAÇI CANLI İZLE