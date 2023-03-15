Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Napoli ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:30
Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Napoli - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Eintracht Frankfurt maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Napoli - Eintracht Frankfurt MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erling Haaland Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Lionel Messi'nin rekorunu kıracakken o kararla şaşkına döndü...
45 yaşındaki Arzu Yanardağ yaşça küçük sevgilisinden sette evlilik teklifi aldı! Önce dondu kaldı sonra havalar uçtu işte sevgilisi
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği!
Brezilya'dan Valencia iddiası! O rakama imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta?
Inter adını son 8'e yazdırdı!
İstanbul barajları doluluk oranı (15 Mart 2023)
TOKİ iş yeri kurası sonuç sorgulama, kazananlar isim listesi
TOKİ iş yeri kurası canlı izle!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cedi yıldızlaştı Cavaliers kazandı Cedi yıldızlaştı Cavaliers kazandı 10:15
F.Bahçe Avrupa’da 254. maçına çıkacak F.Bahçe Avrupa’da 254. maçına çıkacak 10:10
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor 10:04
Sivasspor Fiorentina’yı konuk ediyor Sivasspor Fiorentina’yı konuk ediyor 10:01
G.Saray'dan Mata'ya şaşırtan teklif! Yeni sezonda... G.Saray'dan Mata'ya şaşırtan teklif! Yeni sezonda... 09:54
Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? 09:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği! Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği! 09:43
Napoli - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Napoli - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 09:38
Serdar'dan F.Bahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı Serdar'dan F.Bahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı 09:36
Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta? 09:26
Yer yerinden oynayacak! Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu Yer yerinden oynayacak! Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu 09:08
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 01:06