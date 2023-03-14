Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Barnebau Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Liverpool maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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