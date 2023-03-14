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Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 11:10
Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Barnebau Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Liverpool maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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