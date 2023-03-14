Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City - RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - RB Leipzig maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, İlkay; Mahrez, Haaland, Grealish

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva