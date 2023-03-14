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Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Manchester City ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:40
Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City - RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Manchester City - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - RB Leipzig maçı 14 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, İlkay; Mahrez, Haaland, Grealish

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

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