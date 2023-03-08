Bayern Münih PSG maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oluyor.
Turnuvada son 16 turunda Bayern Münih 1-0'lık skorun rövanşında sahasında Fransız devi PSG ile karşı karşıya geliyor.
Çeyrek finale çıkacak ekip futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu.
Bayern Münih - PSG maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI İLK 11'LERİ
Bayern Münih: Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting
PSG: Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos, Mendes, Ferreira, Ruiz, Veratti, Messi, Mbappe
BAYERN MÜNiH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.