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Bayern Münih PSG maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Bayern Münih rövanş maçında PSG ile kozlarını paylaşıyor. Turda ilk maçta Bayern Münih, Paris Saint Germain deplasmanından 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Bayern Münih - PSG maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 00:00
Bayern Münih PSG maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oluyor.

Turnuvada son 16 turunda Bayern Münih 1-0'lık skorun rövanşında sahasında Fransız devi PSG ile karşı karşıya geliyor.

Çeyrek finale çıkacak ekip futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu.

Bayern Münih - PSG maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting

PSG: Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos, Mendes, Ferreira, Ruiz, Veratti, Messi, Mbappe

BAYERN MÜNiH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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