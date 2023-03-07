Heyecana devam

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün oynanmaya başlanacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar 23.00'te başlayacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.


CHELSEA-BORUSSIA DORTMUND


Günün en dikkat çeken maçında Bayern ile PSG kapışacak. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı şöşöyle: Bugün: Benfica-Club Brugge (2-0), Chelsea-Borussia Dortmund (0-1), Yarın: Tottenham-Milan (0-1), Bayern Münih-PSG (1-0), 14 Mart Salı: Manchester CityRB Leipzig (1-1), Porto - Inter (0-1). 15 Mart Çarşamba: Real Madrid - Liverpool (5-2), Napoli - Frankfurt (2-0).

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