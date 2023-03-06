Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler Benfica-Club Brugge maçını yönetecek

Halil Umut Meler Benfica-Club Brugge maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 12:03
Halil Umut Meler Benfica-Club Brugge maçını yönetecek

Benfica ile Club Brugge arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Sport Lisboa Benfica Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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