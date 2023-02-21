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RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:20
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Red Bull Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8'de canlı yayınlanacak.

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