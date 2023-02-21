RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Red Bull Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...