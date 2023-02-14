Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Messi, Neymar ve Mbappe'nin formasını giydiği yıldızlar topluluğu PSG, Sadio Mane, Müller gibi isimlerin formasını giydiği Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:20
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Bayern Münih maçı 14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

MBAPPE YEDEKTE!

Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.

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