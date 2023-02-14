Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Tottenham maçı 14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane