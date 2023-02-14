Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Milan ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:30
Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Tottenham maçı 14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane

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