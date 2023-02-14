Devler sahnede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlayacak. Devler Ligi'nde iki mücadele oynanacak. Milan-Tottenham ve PSG-Bayern Münih maçları saat 23.00'te start alacak ve Exxen'den ekranlara gelecek. Yarın ise Club Brugge-Benfica ile Borussia Dortmund-Chelsea maçları oynanacak. 21-22 Şubat'ta devam edecek son 16 turu maçlarının rövanşı ise 7-8 ile 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak. 21 Şubat'ta Liverpool-Real Madrid, Frankfurt-Napoli; 22 Şubat'ta ise RB Leipzig-Manchester City, İnterPorto mücadeleleri oynanacak. Turnuvada İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.