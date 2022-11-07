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Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura heyecanını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:01
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekimi, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde başladı. Kura çekimi heyecanını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

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