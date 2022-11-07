Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekimi, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde başladı. Kura çekimi heyecanını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.



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