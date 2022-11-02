Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.