Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kopenhag ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Dortmund maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.