Viktoria Plzen - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Viktoria Plzen - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Viktoria Plzen - Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Barcelona maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen

Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Kalvach, Bucha, Holik; Jirka, Bassey, Vlkanova

Barcelona

Ter Stegen; Bellerin, Pique, Alonso, Balde; Gavi, Kessie, Pedri; Raphinha, Torres, Fati