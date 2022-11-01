Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Atletico Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Porto - Atletico Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Porto'nun sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 22:50
Porto - Atletico Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, oynanan 2 maçla sona erdi.

Porto, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mehdi Taremi ve 24. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti. Atletico'nun tek golü 90+5. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Bayer Leverkusen ile Club Brugge ise Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Porto ilk sırada, Club Brugge ikinci sırada son 16 turuna kaldı. Bayer Leverkusen ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme vizesini aldı.

İŞTE B GRUBU PUAN DURUMU

1. Porto: 12 Puan
2. Brugge: 11 Puan
3. Leverkusen: 5 Puan
4. Atletico Madrid: 5 Puan
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG'den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...
Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası 1 maça indirildi!
Güneş'in derbideki hücum hattı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leverkusen Avrupa Ligi biletini kaptı!
Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı | CANLI
Bankalardan Kasım ayı emekli promosyonlarına zam!
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid'den Devler Ligi'ne veda! Atletico Madrid'den Devler Ligi'ne veda! 22:49
Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı | CANLI Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı | CANLI 20:45
Wanda Nara'nın oğlu G.Saray Altyapısı'nda Wanda Nara'nın oğlu G.Saray Altyapısı'nda 19:52
Kanarya'da Dinamo Kiev hazırlıkları başladı Kanarya'da Dinamo Kiev hazırlıkları başladı 19:44
Güneş'in derbideki hücum hattı belli oldu! Güneş'in derbideki hücum hattı belli oldu! 19:41
Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı 19:36
Daha Eski
Otelinden toplu mezarlık çıktı! Otelinden toplu mezarlık çıktı! 18:41
Yeni teknik direktörleri belli oldu! Yeni teknik direktörleri belli oldu! 18:16
TFF disiplin sevklerini açıkladı TFF disiplin sevklerini açıkladı 17:19
Rashica G.Saray'da kalacak mı? Rashica G.Saray'da kalacak mı? 17:04
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası 1 maça indirildi! Abdülkerim Bardakcı'nın cezası 1 maça indirildi! 16:47
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:38