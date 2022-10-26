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Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Napoli ile Rangers karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:30
Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Napoli ile Rangers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE NAPOLI - RANGERS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Min-Jae Kim, Juan Jesus, Mathias Olivera, A. Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, K. Kvaratskhelia

Rangers: Allan McGregor, James Tavernier, Leon King, Ben Davies, Borna Barisic, Steve Davis, John Lundstram, Scott Arfield, Fashion Sakala, Alfredo Morelos, Ryan Kent

NAPOLI - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Rangers maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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