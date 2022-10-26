Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt 2 - 1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt 2 - 1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. D Grubu'nda Eintracht Frankfurt evinde Marsilya ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Frankfurt 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 00:05
Eintracht Frankfurt 2 - 1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile Marsilya kozlarını paylaştı.

Zorlu maçta gülen taraf 2-1 ile Frankfurt oldu. Alman ekibinin galibiyet gollerini 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Marsilya'nın tek sayısı ise 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Marsilya ise 6 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son müsabakalar öncesi iki ekibin de gruptan çıkma şansı bulunuyor. Grupta Tottenham 8 puanla lider durumda bulunurken, Sporting 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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