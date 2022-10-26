Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Club Brugge ile Porto kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
CLUB BRUGGE PORTO MUHTEMEL 11'LER
Brugge: Mignolet; Meijer, Boyata, Mechele, Odoi; Vanaken, Onyedika, Nielsen; Skov Olsen, Jutgla, Lang.
Porto: Costa; Sanusi, Carmo, Cardoso, Conceicao; Galeno, Eustaquio, Uribe, Otavio; Taremi, Evanilson.
CLUB BRUGGE - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Club Brugge ile Porto arasında oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.