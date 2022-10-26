Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak son maç öncesi liderliği garantilemek istiyor. Konuk takım ise 3 puanla ayrılıp liderliği zorlama peşinde... Peki; Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:10
Club Brugge Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Club Brugge-Porto muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Club Brugge ile Porto kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

CLUB BRUGGE PORTO MUHTEMEL 11'LER

Brugge: Mignolet; Meijer, Boyata, Mechele, Odoi; Vanaken, Onyedika, Nielsen; Skov Olsen, Jutgla, Lang.

Porto: Costa; Sanusi, Carmo, Cardoso, Conceicao; Galeno, Eustaquio, Uribe, Otavio; Taremi, Evanilson.

CLUB BRUGGE - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge ile Porto arasında oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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