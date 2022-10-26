Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler

Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında İspanyol devi Barcelona sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve Inter'in de puan kaybetmesiyle ilk 2'ye girmek istiyor. Konuk takım ise galibiyet serisini sürdürmek ve liderliği garantilemek istiyor. Peki; Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:00
Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Gavi, Lewandowski.

B. Münih: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry; Mane.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gecenin karşılaşması olarak kabul edilen Barcelona - Bayern Münih maçı, saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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