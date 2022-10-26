Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
BARCELONA BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Gavi, Lewandowski.
B. Münih: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry; Mane.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gecenin karşılaşması olarak kabul edilen Barcelona - Bayern Münih maçı, saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.