Atletico Madrid Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Atletico Madrid-Bayer Leverkusen muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
ATLETICO MADRID LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER
Atl. Madrid: Oblak; Reinildo, Savic, Gimenez, Molina; Carrasco, Kondogbia, Witsel, Correa; Morata, Griezmann.
B. Leverkusen: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong; Andrich, Kerem Demirbay; Diaby, Schick, Hudson-Odoi.
ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.