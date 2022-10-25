Heyecan devam ediyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün başlayacak. Program şöyle: BUGÜN: 19.45 Salzburg-Chelsea, 19.45 Sevilla-Kopenhag, 22.00 Dinamo Zagreb-Milan, 22.00 Celtic- S. Donetsk, 22.00 Leipzig-Real Madrid, 22.00 Borussia Dortmund- Manchester City, 22.00 PSG-M. Haifa, 22.00 Benfica-Juventus. YARIN: 19.45 Club Brugge- Porto, 19.45 Inter-Viktoria Plzen, 22.00 Napoli-Rangers, 22.00 Ajax-Liverpool, 22.00 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, 22.00 Barcelona-Bayern Münih, 22.00 Tottenham-Sporting, 22.00 E.Frankfurt-Marsilya.