Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak! İşte fikstür

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak! İşte fikstür

Dünya futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın maçlarında Borussia Dortmund - Manchester City, Barcelona - Bayern Münih, Ajax - Liverpool gibi önemli müsabakalar oynanacak. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:12
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak! İşte fikstür
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı salı ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona'nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları salı ve çarşamba günü yapılacak 8'er karşılaşma ile sürecek. Salı günü oynanacak müsabakalar içerisinde G Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak. Çarşamba gününün seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşmasında ise C Grubu'nda Bavyera ekibi Bayern Münih, Katalan temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise G Grubu'nda salı günü RB Leipzig'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftanın programı şöyle:

25 Ekim Salı:
19.45 RB Salzburg-Chelsea
19.45 Sevilla-Kopenhag
22.00 Paris SG-Maccabi Hayfa
22.00 Borussia Dortmund- Manchester City
22.00 Dinamo Zagreb-Milan
22.00 Benfica-Juventus
22.00 Celtic-Shakhtar Donetsk
22.00 RB Leipzig-Real Madrid

26 Ekim Çarşamba
19.45 Inter-Viktoria Plzen
19.45 Club Brugge-Porto
22.00 Eintracht Frankfurt-Marsilya
22.00 Barcelona-Bayern Münih
22.00 Ajax-Liverpool
22.00 Atletico Madrid-Leverkusen
22.00 Tottenham-Sporting Lizbon
22.00 Napoli-Rangers

DİĞER
Tanıyabilene aşk olsun! Çağlar Ertuğrul’un kilolu görüntüsü olay oldu
Galatasaray taraftarını çileden çıkaran karar: Süper Lig'de kırmızı, Premier Lig'de sarı
G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye...
Fırtına'ya Ömür'den kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol düellosunda kazanan yok!
Tottenham evinde kazandı!
HANGİ BURÇ NASIL ETKİLENECEK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! 13:12
G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... 12:15
Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev 12:10
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:01
Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! 11:59
Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... 11:57
Daha Eski
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... 11:26
Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? 11:24
Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Adanaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:11
Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! Ismael oyuncularından Hatay maçı öncesi bunu istedi! 10:56
West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta? 10:55
Cedi galibiyette önemli rol oynadı Cedi galibiyette önemli rol oynadı 10:50