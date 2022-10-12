Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Tottenham ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.