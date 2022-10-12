Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Rangers - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Rangers ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Liverpool maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANGERS - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Sakala, Colak, Kent

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota; Nunez