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Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Rangers ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:40
Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Rangers - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Rangers ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Liverpool maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANGERS - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Sakala, Colak, Kent

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota; Nunez

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