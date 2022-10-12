Bayer Leverkusen - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Bayer Leverkusen ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Porto maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.