Atletico Madrid - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Atletico Madrid ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Club Brugge maçı 12 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.